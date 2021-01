Formazioni Torino-Fiorentina: Vlahovic sfida Belotti

Sfida tra prime punte, con Vlahovic che sfida Belotti questa sera nell'anticipo del venerdì. Bonaventura ancora titolare.

La sfida tra Torino e Fiorentina apre la 20esima giornata di Serie A , ovvero la prima del girone di ritorno. Un anticipo di venerdì sera che metterà di fronte due squadre da cui si ci aspettava di più fino ad ora, tant'é che entrambe nel loro cammino hanno cambiato allenatore.

Toccherà adesso a Davide Nicola trovare la sua prima vittoria da allenatore del Torino, dopo il pareggio al debutto contro il Benevento . A Prandelli invece serve continuità dopo la vittoria contro il Crotone , senza ricadere nei soliti alti e bassi.

La Fiorentina ha vinto le ultime due gare contro il Torino in Serie A senza subire reti: l’ultima volta che i viola hanno ottenuto almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione risale a maggio 2009, mentre solo una volta sono riusciti a vincere almeno tre partite consecutive senza subire goal contro il Toro (quattro, tra il 1961 e il 1963).

Dal suo ritorno in Serie A nel 2012/13 il Torino ha perso solo una delle otto gare interne di campionato contro la Fiorentina (3V, 4N), tra le squadre sempre presenti nella competizione nel periodo solo il Genoa ha fatto peggio sul campo dei granata (zero vittorie).

Il Torino sarà la seconda squadra nella storia della Serie A a girone unico a disputare due partite consecutive di venerdì, dopo il Cagliari nel marzo 2019 (due successi per i sardi in quel caso contro Fiorentina e Chievo).

Nicola confermerà quasi in toto la prima formazione della sua esperienza granata. Attacco ancora affidato a Zaza e Belotti, con Ansaldi e Singo a giocare a tutta fascia a centrocampo. Rincon, Lukic e Linetty formano il trio di centrocampisti centrali.

Sirigu in porta, protetto dalla difesa composta da Bremer, Lyanco e dalla novità Buongiorno, che sfrutta l'infortunio di Izzo. Non convocati Bonazzoli e Edera, in partenza in questi ultimi giorni di mercato.

Prandelli non opera invece proprio nessun cambio rispetto alla vittoria contro il Crotone. Ribery accompagna Vlahovic in attacco. Bonaventura confermato a centrocampo dopo la bella prestazione. Pezzella guida la difesa a protezione di Dragowski.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.