Formazioni Spezia-Torino: Belotti con Sanabria, riecco Nzola

Sfida delicatissima in chiave salvezza tra Spezia e Torino: Italiano con il rientrante Nzola in avanti, nel Toro riecco Belotti e Sanabria.

A 180 minuti dalla conclusione del campionato, lo Spezia vanta 5 punti di margine sulla zona retrocessione. Un vantaggio buono ma non ancora definitivo, ottenuto anche grazie al recente 2-2 nel derby ligure contro la Sampdoria che ha avvicinato gli aquilotti ad un traguardo impensabile fino a qualche mese fa.

Spezia dunque a caccia dell'ultimo sforzo per la salvezza, contro un Torino che ha esattamente gli stessi punti dei liguri. I granata devono assolutamente riscattare il pesantissimo 0-7 rimediato in casa contro il Milan nel turno infrasettimanale, conquistando così la salvezza senza dover pensare ai risultati delle avversarie.

Nel 4-3-3 di Italiano ci sono Ferrer, Terzi, Ismajli e Marchizza a comporre la difesa. Mediana affidata a Pogeba, Ricci e Maggiore, con il ritorno di Nzola al centro di un attacco in cui Agudelo e Saponara interpreteranno il ruolo di esterni offensivi. In porta Zoet.

Nicola risponde con il suo collaudato 3-5-2 con i rientranti Izzo, Nkoulou e Bremer che dovranno garantire maggiore copertura a Sirigu rispetto all'ultima uscita. A centrocampo out Linetty per squalifica, sostituito da Rincon che giocherà insieme a Mandragora e Lukic. Le fasce verranno presidiate da Vojvoda e Ansaldi mentre in avanti, dopo un turno di riposo, Belotti e Sanabria riprenderanno il loro posto.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Pogeba, Ricci, Maggiore; Saponara, Nzola, Agudelo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria.