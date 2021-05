Spezia-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lo Spezia riceve il Torino in un delicato scontro salvezza: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Torino

Spezia-Torino Data: 15 maggio 2021

15 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite)

Sky Sport (numero 253 del satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Dopo un turno infrasettimanale ricco di goal ed emozioni si arriva alla 37ª giornata, con sfide importanti fin dai primi appuntamenti. Spezia-Torino è uno dei due match che aprono le danze, mettendo di fronte due squadre ancora in piena lotta per la salvezza .

La formazione di Italiano non vince da 6 partite, con il 3-2 ai danni del Crotone come ultimo risultato pieno. In questo periodo sono arrivate 3 sconfitte e 3 pareggi, tra cui l'ultimo per 2-2 nel derby ligure contro la Sampdoria . Piccoli passi, che tengono gli aquilotti fuori dalla zona retrocessione.



Lo Spezia non arriva al match col morale alle stelle, ma nulla a che vedere con un Torino reduce dall'umiliante 0-7 in casa contro il Milan . Un fulmine a ciel sereno, in quanto arrivato in un periodo nel quale i granata avevano perso una sola delle ultime 7 partite (per 0-2 in casa contro il Napoli).



Nel girone d'andata Spezia e Torino si sono affrontate in casa dei piemontesi il 16 gennaio 2021, in una gara terminata 0-0. Un risultato che tiene aperto il doppio confronto, nel caso di un arrivo a pari punti al termine della 38ª giornata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO SPEZIA-TORINO

Come già anticipato, la partita tra Spezia e Torino sarà una delle prime due partite in programma per la 37ª giornata di Serie A. L'incontro andrà in scena sabato 15 gennaio 2021alle 15.00, allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Per assistere allo scontro salvezza tra gli aquilotti e il Toro sarà necessario avere l'abbonamento a Sky , emittente che trasmetterà in esclusiva l'evento. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) e attendere il fischio d'inizio.

Oltre a gustare il match davanti alla televisione, è possibile usufruire dell'app gratuita Sky Go su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione riguarda NOW , servizio on demand di Sky che propone abbonamenti diversi corrispondenti a varie esigenze e che comprendono il meglio della programmazione di questa emittente.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente ci sarà anche la cronaca testuale qui su Goal, per non farvi perdere neanche un minuto di Spezia-Torino. Un racconto che comincerà con l'annuncio delle formazioni ufficiali per poi farvi vivere ogni emozione di questo delicato match in chiave salvezza.

Classico 4-3-3 per Italiano, ma non mancano i dubbi in vista del match contro il Toro. Davanti a Provedel è corsa a quattro per i due posti sulle fasce laterali della difesa, con Vignali in vantaggio su Ferrer e Bastoni avanti rispetto a Marchizza. Uno tra Terzi e Ismajli con Erlic al centro, mentre in mediana Ricci e Pobega saranno affiancati da uno tra Estevez e Maggiore. Tanti dubbi anche in attacco su chi affiancherà Piccoli. Reintegrato e convocato Nzola, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Per il suo ormai collaudato 3-5-2 Nicola ritrova la coppia d'attacco titolare composta da Belotti e Sanabria, tenuti a riposo contro il Milan. Convocati anche Izzo e Nkoulou, che potrebbero rinforzare dall'inizio la retroguardia bucherellata 7 volte dai rossoneri. Mancherà invece per squalifica Linetty, sostituito da Rincon in una mediana completata da Mandragora e Verdi e con Vojvoda e Ansaldi sulle corsie esterne. Out Gojak, così come Vanja Milinkovic-Savic e Murru.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria.