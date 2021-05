Probabili formazioni Spezia-Roma: Saponara ed El Shaarawy dal 1'

Spezia già salvo, la Roma si gioca l'accesso in Conference League: Saponara titolare, El Shaarawy sulla trequarti nei giallorossi.

Roma in casa dello Spezia per centrare la Conference League. Bivio decisivo per i giallorossi, che in Liguria si giocano l'accesso al torneo continentale che prenderà il via la prossima stagione.

Se la squadra di Italiano ha già centrato il proprio obiettivo, salvandosi nel match vinto contro il Torino, la Lupa è chiamata a spuntarla sul Sassuolo nella corsa al settimo posto dopo una stagione altalenante caratterizzata dall'ottimo cammino in Europa League.

Fonseca, all'ultima sulla panchina della Roma, si affida a Pedro, Mkhitaryan ed El Shaarawy alle spalle di Mayoral, preferito a Dzeko. Cristante-Darboe in mediana, Bruno Peres terzino sinistro, fiducia a Fuzato tra i pali.

Spezia col tridente Verde-Nzola-Saponara, Agoumé in regia, chance dal 1' per l'ex giallorosso Capradossi nel cuore della difesa. In porta il giovane lituano Krapikas. Non convocati i vari Piccoli, Ferrer e Galabinov.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Estevez, Agoumé, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara.