Spezia-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Spezia e Roma si affrontano nell'ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Roma

Spezia-Roma Data: 19 maggio 2021

19 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go e Now

Ultima giornata di campionato. La Roma va a caccia di punti importanti per certificare la qualificazione alla prossima Conference League. L'ultimo match della stagione è al Picco di La Spezia contro la squadra di Italiano che ha raggiunta una storica salvezza dopo aver battuto per 4-1 il Torino. I liguri, però, vorranno chiudere al meglio la stagione, dunque per i giallorossi sarà vietato distrarsi per evitare il sorpasso al photofinish del Sassuolo.

Lo Spezia ha 38 punti con 9 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. In casa sono 21 i punti ottenuti con 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte: 3 vittorie nelle ultime 5 gare nello stadio di casa.

La Roma, invece, ha 61 punti frutto di 18 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte: 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. In trasferta, invece, bilancio deficitario per la squadra di Fonseca: 18 punti con ben 4 sconfitte consecutive nelle ultime gare: 5 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte il bilancio complessivo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-ROMA

Il match tra lo Spezia e la Roma andrà in scena domenica 23 maggio, allo stadio Picco di La Spezia. Fischio d’inizio fissato per le 20.45.

Spezia Roma sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky. In particolare, la sfida tra le formazioni di Italiano e Fonseca si potrà vedere sul canale numero 253 del satellite.

Chi possiede un abbonamento a Sky potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go, l'applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Il match si potrà vedere anche tramite NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

Sarà 4-3-3 per Italiano con Provedel tra i pali, Ferrer, Erlic e Ismajili e Marchizza in difesa. Estevez, Ricci e Maggiore comporranno il trio mediano.Saponara, Nzola e Agudelo in attacco.

4-2-3-1, invece, per la Roma di Fonseca, che saluterà con Fuzato trai pali, Karsdorp e Bruno Peres terzini, Mancini e Kumbulla centrali. Cristante favorito per affiancare l'ormai intoccabile Darboe in mezzo. Pedro, Mkhitaryan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko unica punta.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; El Shaarawy, Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.