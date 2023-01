La Roma senza Zaniolo fa visita allo Spezia per l'ultima del girone d'andata, Mourinho recupera Pellegrini. Gotti senza Nzola.

Dopo la vittoria con doppietta di Dybala contro la Fiorentina, la Roma è pronta a ripartire dal campo dello Spezia. Con una grana in più che si chiama Nicolò Zaniolo, da qualche giorno al centro del dibattito in casa giallorossa. Col centrocampista è rottura totale: il ragazzo non è partito con la squadra e non prenderà parte ai prossimi impegni del club in attesa di una cessione.

Zaniolo a parte, la Roma di Mourinho non sembra avere particolari problemi: Milan e Inter, seconda e terza, distano soltanto 4 e 3 punti. L'allenatore non vuole fermarsi e cercherà di allungare la striscia positiva che in Serie A dura da cinque partite.

Stesso filotto di risultati utili anche per lo Spezia di Luca Gotti, quindicesimo in campionato ma a +9 dalla zona rossa. I liguri sono chiamati a reagire dopo la cinquina subita dall'Atalanta in Coppa Italia e dovranno farlo senza Kiwior ceduto all'Arsenal e senza il loro trascinatore Nzola fermato da un infortunio.

Gotti sarà costretto a rinunciare anche allo squalificato Nikolaou, ma non cambia e conferma il 3-5-2. Tra i pali Dragowski (il nuovo arrivato Marchetti sarà il secondo), con Amian, Caldara e Ampadu in difesa. Holm e Reca esterni di centrocampo, con Bourabia, Zurkowski e Agudelo (in ballottaggio con Esposito) nella linea centrale, priva di Bastoni. Davanti il duo Gyasi-Verde.

Problemi per Mourinho: non convocato Zaniolo, anche Pellegrini è in dubbio per affiancare Dybala dietro ad Abraham. Se non dovesse farcela toccherà a Matic. In porta Rui Patricio schermato da Mancini, Smalling e il rientrante Ibanez. In mezzo la coppia Cristante-Bove con Celik e il recuperato Zalewski (o Spinazzola) laterali.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ROMA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu; Holm, Bourabia, Zurkowski, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde. All. Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho