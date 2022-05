Il Napoli ha chiuso la Serie A 2021/2022 al terzo posto. Lo Spezia si gioca la 15esima piazza. Nessuna delle due ha in ogni caso risultati pressanti nell'ultimo turno, che vedrà azzurri e bianconeri salutare i tifosi in vista della prossima annata al via il prossimo agosto.

Per la 38esima e ultima giornata di Serie A, è lo Spezia ad affrontare il Napoli. Per alcuni azzurri, così per alcuni bianconeri, si tratterà di un addio, visto un futuro già scritto, o quasi. Un match senza assilli, che potrebbe garantire spettacolo.

Thiago Motta opterà per Manaj come prima punta, supportato da Verde, Kovalenko ed Antiste. A centrocampo Maggiore e Sala , con Amian e Ferrer esterni. Erlic e Nikolau davanti a Provedel. Non sono comunque esclusi cambi dell'ultimo momento, per dare spazio alle seconde linee.

Nel Napoli spazio per Petagna davanti a Zielinski, Mertens e Politano. In mediana Demme e Fabian Ruiz, mentre Meret difenderà la porta con una retroguardia composta da Zanoli, Di Lorenzo, Koulibaly e Ghoulam.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Sala; Verde, Kovalenko, Antiste; Manaj.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Zielinski; Petagna.