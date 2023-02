Alle ore 18.00 lo Spezia ospita la Juventus per la 23ª giornata di Serie A: Allegri senza Chiesa, tra i liguri riecco Nzola dalla panchina.

L'anomalo campionato della Juventus riparte dal Picco di La Spezia. Dopo il pareggio casalingo contro il Nantes in Europa League, la squadra di Allegri vuole subito tornare in careggiata in Serie A dove arriva da due vittorie ma dove, in classifica, il distacco dalla zona Europa è di ben 10 punti dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze.

Non se la passa meglio lo Spezia, diciassettesimo in classifica a +2 dalla zona retrocessione e reduce da un punto in cinque partite. In settimana è arrivato l'esonero di Luca Gotti: in panchina contro la Juventus ci sarà Lorieri, in attesa del nome del nuovo allenatore.

All'andata la sfida dello Stadium finì 2-0 per la Juventus con la rete iniziale di Vlahovic e il sigillo allo scadere di Milik. Oggi l'attaccante polacco è infortunato mentre il serbo, come annunciato in conferenza stampa da Allegri verrà affiancato da Kean con Di Maria che parte dalla panchina.

Out Chiesa, affaticato e rimasto a casa. Il turnover dell'allenatore toscano riguarda anche la difesa: nel 3-5-2 bianconero giocheranno Perin tra i pali e Rugani al centro della difesa al posto dello squalificato Bremer. A destra De Sciglio favorito su Cuadrado. In mediana Paredes e non Fagioli, che parte dalla panchina.

Stesso schieramento anche per lo Spezia, la cui retroguardia sarà guidata dal polacco Wisnieski in vantaggio su Caldara. A destra per arginare Kostic ci sarà Gyasi, in pole sul rientrante Holm dopo i dolori all'inguine. Tra i liguri si rivede anche Nzola: l'attaccante autore finora di 9 goal partirà dalla panchina. Squalificato Esposito, indisponibili Bastoni, Moutinho, Kovalenko, Sala, Zoet e Zurkowski.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-JUVENTUS

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wiśniewski, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; De Sciglio, Paredes, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.