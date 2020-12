Formazioni Sampdoria-Sassuolo: gioca Ramirez

Nella Sampdoria pronti Ramirez e Yoshida, Candreva va in panchina. Sassuolo senza Defrel e Djuricic, dentro l'eterno Magnanelli.

Si chiude il 2020 per e , in campo al Ferraris, ovviamente a porte chiuse. Neroverdi in piena lotta europea e fin qui massima sorpresa del campionato, blucerchiati nuovamente in ascesa per provare a costruire qualcosa in più della sola salvezza

Ranieri ripropone Quagliarella come prima punta, supportato da Ramirez. In porta ci sarà Audero, difeso da Colley, Tonelli, Yoshida ed Augello. Centrocampo composto da Jankto, Ekdal, Thorsby e Damsgaard, panchina per Colley e La Gumina. Inizialmente tra le riserve anche Candreva.

Senza Defrel (a contatto con un sospetto positivo al Covid), l'affaticato Djuricic e Rogerio, De Zerbi propone Boga e Traorè insieme a Berardi, con Caputo nuovamente titolare come prima punta. Locatelli e Magnanelli sono gli interni di centrocampo, terzini Kyriakopoulos e Muldur. In porta Consigli, difesa con Ferrari e Chiriches.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Caputo.