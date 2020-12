Sampdoria-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Una Sampdoria in ascesa affronta il Sassuolo di De Zerbi, reduce da un k.o: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

SAMPDORIA-ASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 23 dicembre 2020

23 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

E' riuscita a riprendersi e volare nella parte sinistra della classifica, la Sampdoria di Ranieri. O i blucerchiati guardano con fiducia al 2021, con la possibilità di essere la mina vagante in chiave europea, nonostante la grande bagarre per le posizioni di testa.

Il Sassuolo di De Zerbi è sei lunghezze avanti dopo aver perso in casa la gara contro il : un avvio comunque entusiasmante per i neroverdi, decisi a tornare in grazie ad un attacco di tutto rispetto che ha appena ritrovato Caputo.

Il 2019/2020 ha visto Sampdoria e Sassuolo affrontarsi prima in terra emiliana, con un 4-1 secco a inizio stagione in cui Berardi è stato assoluto protagonista con una tripletta. Nel match di ritorno al Ferraris invece 0-0: era gennaio, prima delle restrizioni del covid.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Sampdoria-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-SASSUOLO

- , ultima gara del 2020 per entrambe, si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45.

Sampdoria-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva da Sky Sport . In particolare il match sarà visibile sul canale numero 253, Sky Sport.

Sarà possibile seguire la partita infrasettimanale Sampdoria-Sassuolo non soltanto in tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere alla gara tra Sampdoria e Sassuolo è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Il match tra Sampdoria e Sassuolo sarà raccontata in diretta anche da Goal, che tramite un live scritto vi consentirà di non perdervi nulla sulla gara di San Siro. A partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali, vi terremo aggiornati azione per azione su quanto accadrà tra la squadra di Conte e quella di Italiano.

Ranieri è intenzionato ad inserire Quagliarella come prima punta, supportato da Ramirez. Sulle fasce Jankto e Damsgaard, con Candreva dalla panchina. Adrien Silva ed Ekdal interni, in porta come sempre Audero. Yoshida con Tonelli, terzini Beresznyski ed Augello.

De Zerbi ritrova Locatelli in mediana, dal 1' con Maxime Lopez. Caputo è la prima punta, dietro di lui Berardi, Djuricic e Boga. C'è Consigli tra i pali, con Toljan e Kyriakopoulos esterni di difesa. Al centro c'è Ferrari con Marlon.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.