Il Napoli capolista fa visita alla Sampdoria per cancellare il k.o. contro l'Inter e ripartire nella diciassettesima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-NAPOLI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dopo ben 15 risultati utili, la corsa del Napoli si è fermata a San Siro dove contro l'Inter la squadra di Spalletti ha subito il primo k.o. stagionale. Gli azzurri vogliono ripartire subito per allungare sulla Juventus (a -4) e mettere pressione al Milan impegnato in serata contro la Roma.

Per farlo, nel match del Ferraris contro la Sampdoria in programma alle ore 18.00, Spalletti si affiderà agli uomini più in forma: davanti ci sono il capocannoniere Osimhen e Kvaratskhelia, per la terza maglia Politano può essere ancora preferito a Lozano. In mezzo Ndombele è in pole su Anguissa, così come Elmas su Zielinski. In difesa Juan Jesus potrebbe sostituire Rrahmani, a sinistra riecco Mario Rui.

Dall'altra parte ci sarà una Sampdoria rivitalizzata dal successo sul campo del Sassuolo, il secondo stagionale. La squadra di Stankovic è terzultima in classifica, ma deve e vuole continuare la risalita. Per il tecnico serbo due cambi obbligati rispetto all'undici di Reggio Emilia: in difesa Murru sostituirà lo squalificato Amione, mentre Murillo prenderà il posto di Bereszynski appena ufficializzato proprio dal Napoli. La terza novità sarà sulla trequarti, dietro la coppia Lammers-Gabbiadini si prepara dal primo minuto Djuricic. Ancora out il capitano Fabio Quagliarella.