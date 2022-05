Probabili formazioni Sampdoria-Fiorentina: Giampaolo col 4-5-1, torna Torreira

Il sogno Europa è più vivo che mai. A 180 minuti dal termine del proprio campionato, la Fiorentina è in piena corsa non solo per il settimo posto che porterebbe in Conference League, ma pure per il sesto e per il quinto, attualmente occupati dalle due romane. La Lazio, peraltro, scenderà in campo poco dopo per sfidare la Juventus all'Allianz Stadium. Vincendo, i viola sarebbero certi di andare almeno in Conference.

Di fronte alla formazione di Vincenzo Italiano c'è una Sampdoria che, da qualche ora, è mentalmente in vacanza. La squadra di Marco Giampaolo, subentrato in corso d'opera a Roberto D'Aversa, è matematicamente salva grazie alla sconfitta del Cagliari contro l'Inter e dunque può concludere con un sospiro di sollievo un'annata decisamente deludente.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo nel posticipo del Ferraris, Giampaolo conferma il 4-5-1 visto contro la Lazio, con Caputo unica punta e un centrocampo folto con Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby e Sabiri. Immutata anche la difesa davanti ad Audero: Bereszynski-Ferrari-Colley-Augello.

Un solo cambio nella Fiorentina rispetto al 2-0 contro la Roma che ha rafforzato le ambizioni europee dei viola: in mezzo al campo torna titolare Torreira, in panchina per tutta la partita contro i giallorossi: a fargli spazio è lo squalificato Amrabat. Davanti Ikoné è ancora favorito su Saponara. Senza Odriozola, il ruolo di terzino destro sarà nuovamente occupato da Venuti.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Augello; Caputo. All. Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Arthur Cabral, Gonzalez. All. Italiano