Sampdoria-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria-Fiorentina Data: 16 maggio 2022

16 maggio 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La 37ª giornata di Serie A si chiude mandando in scena Sampdoria-Fiorentina come penultima partita in programma: un confronto importante sia per la salvezza dei doriani che per i sogni europei dei viola.

La Sampdoria ha 4 punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. La matematica salvezza per i doriani potrebbe arrivare già prima di scendere in campo contro la Fiorentina, nel caso in cui i sardi e il Genoa (penultimo in classifica) perdessero rispettivamente contro Inter e Napoli.

Mucchio selvaggio per la qualificazione all'Europa League e alla Conference League, con la Fiorentina a quota 59 come Roma e Atalanta e la Lazio avanti di 3 lunghezze. Importante per i viola il recente successo per 2-0 nello scontro diretto con i giallorossi.

Nella scorsa stagione, il confronto andato in scena a Genova fra le due squadre si è chiuso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Di Keita e Quagliarella i goal doriani, intervallati dal momentaneo 1-1 di Vlahovic.

Queste sono solo alcune delle curiosità che riguardano Sampdoria-Fiorentina: di seguito troverete i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO SAMPDORIA-FIORENTINA

Il match è stato designato per lunedì 16 maggio 2022, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-FIORENTINA IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva Sampdoria-Fiorentina, disponendo di una app presente sulle moderne smart tv. I servizi di questa piattaforma sono però fruibili anche collegando un qualsiasi altro tipo di televisore ad una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

SAMPDORIA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi basterà accedere al sito ufficiale, mentre negli altri due sarà necessario scaricare l’app. La partita sarà poi disponibile per intero on demand sulla piattaforma, così come i suoi highlights.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Gabriele Giustiniani è il telecronista scelto da DAZN per raccontare la sfida del 'Ferraris', con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire la partita anche qui sul nostro portale, attraverso la solita diretta testuale che racconterà minuto per minuto i 90 minuti tra Samp e Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-FIORENTINA

Giampaolo schiera i suoi con il 4-5-1, con Caputo come unico riferimento offensivo. L'ex Sassuolo è supportato da un centrocampo con Candreva e Sabiri esterni e con Rincon, Vieira e Thorsby in mezzo. Ferrari e Colley saranno i centrali davanti ad Audero, in una difesa completata da Bereszynski e Augello sulle fasce. Ancora out per infortunio Sensi.

Nel 4-3-3 di Italiano torna Torreira, al posto dello squalificato Amrabat e con ai lati Bonaventura e Duncan. In avanti spazio a Ikoné (in ballottaggio con Saponara), Cabral e Gonzalez. Completa l'undici la retroguardia a quattro posta davanti a Terracciano, con Venuti e Biraghi terzini mentre Milenkovic-Igor come coppia centrale.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri; Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.