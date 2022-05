Sampdoria salva: Giampaolo rimane in Serie A

La Sampdoria giòcherà in Serie A anche nella prossima stagione. Nonostante una stagione a dir poco difficile, infatti, la formazione blucerchiata ottiene la matematica conferma della massima serie nel 37esimo turno, a 180 minuti dal termine dell'annata 2021/2022.

La sconfitta del Cagliari contro l'Inter, così come quella del Genoa, hanno portato la Sampdoria di Giampaolo a confermarsi ancora una volta in Serie A. Un sospiro di sollievo, anche se tra i tifosi serpeggia il malcontento per una stagione di sofferenza continua.

Inizialmente nelle mani di D'Aversa e del presidente Ferrero, la Sampdoria chiude il campionato con il ritorno di Giampaolo in panchina e l'arrivo di Lanna come presidente in seguito ai noti fatti che hanno coinvolto l'ex numero uno della formazione ligure.

A proposito di Liguria, nel 2022/2023 non ci sarà il Derby della Lanterna di Serie A dopo la retrocessione del Genoa, mentre lo Spezia, anch'esso salvo, sarà la seconda squadra della regione presente al pari della Sampdoria. I blucerchiati sono salvi alla vigilia del match contro la Fiorentina.

Due vittorie nelle ultime dieci giornate per la Sampdoria, ma i 33 punti bastano per rimanere in Serie A. Pochi i momenti positivi, ma di certo rimarrà nella storia l'ultimo Derby: lo scorso 30 aprile blucerchiati in delirio per il rigore sbagliato da Criscito e la rete di Sabiri.

L'ex giocatore del Paderborn ha siglato alla fine divenuto il simbolo della salvezza, mostrando ottime cose dal suo arrivo ad Ascoli. Il capocannoniere è invece Caputo, che ha superato ancora una volta la doppia cifra (11 goal, secondo Candreva a 7).

Come sarà la Sampdoria del prossimo anno? Difficile dirlo, probabilmente, semplicemente, più tranquilla: un presidente solo, un tecnico pronto a programmare tutta la stagione. Di certo, in Serie A.