La capolista Napoli di scena all'Arechi contro la Salernitana nel derby campano: Elmas sostituisce l'infortunato Kvaratskhelia, Nicola col 4-3-3.

Derby campano all'Arechi. Il programma del 19° turno propone la sentitissima sfida tra la Salernitana e il Napoli.

I padroni di casa vogliono riscattare il pesantissimo 8-2 subito al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta e lasciarsi alle spalle la settimana travagliata con l'esonero di Nicola, poi richiamato dal presidente Iervolino.

Dall'altra parte il Napoli è chiamato a reagire dopo l'inattesa eliminazione negli ottavi di finale di Coppa Italia per mano della Cremonese. Gli azzurri vogliono consolidare il primo posto in classifica dopo il 5-1 sulla Juventus di otto giorni fa al Maradona.

Spalletti deve rinunciare a Kvicha Kvaratskhelia e sceglie Elmas al suo posto nel tridente con Lozano, in ballottaggio con Politano, e Osimhen. Assente anche Juan Jesus, con Rrahmani a completare la coppia di centrali con Min-jae. Dubbi in mezzo e sulla fascia sinistra per il tecnico dei partenopei con Zielinski e Mario Rui.

Dall'altra parte, dopo il ritorno in panchina Nicola cambia tutto e opta per un nuovo 4-3-3. Non convocato Radovanovic, alle prese con qualche linea di febbre, mentre in avanti Candreva comporrà il tridente con Piatek centrale e Dia sull'altra corsia. In mezzo al campo c'è Nicolussi Caviglia, mentre in difesa saranno asseti Bronn e Fazio: giocano Lovato e Gyomber, con Daniliuc nel ruolo di terzino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas.