Probabili formazioni Salernitana-Milan: sfida testa-coda, tocca a Giroud

La nuova Salernitana di Davide Nicola ospita il Milan capolista: in palio punti per la salvezza e per lo Scudetto.

Il 26° turno del campionato di Serie A proporrà la più classica delle sfide testa-coda. Il Milan capolista infatti, sarà impegnato sul campo di una Salernitana che è alla ricerca di quei punti che possano consentirle di riaccendere le proprie speranze di salvezza. Quella che accoglierà i meneghini all'Arechi sarà una squadra molto rinnovata negli uomini nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma anche nell'allenatore. Davide Nicola infatti, dopo aver preso in settimana il posto dell'esonerato Colantuono, si appresta a fare il suo esordio sulla panchina dei granata.

La Salernitana ripartirà da un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Sepe, saranno Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri a completare il pacchetto difensivo. A centrocampo Ederson e Lassana Coulibaly agiranno ai fianchi di Radovanovic, mentre Perotti si sistemerà da trequartista alle spalle di Bonazzoli e Djuric. Consueto 4-2-3-1 per Stefano Pioli e il suo Milan. Calabia e Theo Hernandez saranno chiamati a presidiare gli esterni nella linea difensiva davanti a Maignan che vedrà Tomori e Romagnoli comporre la coppia centrale. Tonali e Bennacer saranno i titolari in mediana, mentre in attacco sarà ancora Giroud ad agire da unica punta, supportato da Messias, Brahim Diaz e Leao. PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MILAN SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Perotti; Bonazzoli, Djuric. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.