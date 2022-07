La Roma torna in campo per affrontare il Nizza in amichevole: possibile scampolo di partita anche per il nuovo arrivato Dybala.

Dopo le gare contro Sunderland, Portimonense e Sporting Lisbona, la Roma torna in campo per un’altra amichevole di lusso: quella contro il Nizza. Per la compagine giallorossa è stato questo un precampionato scandito da partite ‘vere’ ed anche quella contro i transalpini non farà eccezione, visto che si sono piazzati al quinto posto nell’ultima edizione della Ligue 1, guadagnandosi la possibilità di tentare l’accesso al tabellone principale della prossima Conference League e sfiorando quello diretto all’Europa League. L'articolo prosegue qui sotto La gara che si giocherà all’Estadio Municipal di Albufeira è molto attesa anche e soprattutto perché potrebbe coincidere con l’esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Attenzione, però: il campione argentino si è aggregato da poco alla sua nuova squadra nel ritiro portoghese (solo tre gli allenamenti per lui), certamente non partirà dal 1’ e, allo stato delle cose, non dovrebbe entrare nemmeno nella ripresa. Da capire se José Mourinho cambierà idea, decidendo di dargli spazio almeno per qualche minuto, oppure se rinvierà il suo esordio a un secondo momento. Per il resto, il tecnico portoghese dovrebbe disegnare ancora la sua squadra con un 3-4-2-1 nel quale Mancini, Smalling ed Ibanez dovrebbero andare a comporre il terzetto difensivo davanti a Rui Patricio. Cristante e Veretout titolari in mediana, con Karsdorp e Spinazzola chiamati a presidiare gli esterni, mentre in avanti potrebbero esserci Pellegrini ed El Shaarawy a supporto di Abraham. PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NIZZA ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho. NIZZA (4-4-2): Bouhlendi; Atal, Dante, Nahounou, Lotomba; Bouanani, Lemina, Trouillet, Belahydane; Brahimi, Mauricet. All. Favre Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A: Milan e Inter sabato 13 agosto

