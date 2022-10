La Roma di Mourinho vuole portarsi a -1 dal Napoli, mentre gli azzurri puntano a distanziare ulteriormente i giallorossi in classifica.

Derby del Sole per l'undicesima giornata di Serie A. La capolista Napoli di scena a Roma: gli azzurri proveranno a distanziare ulteriormente i giallorossi, attualmente a -4 e decisi a portarsi vicini alla vetta. Una sfida fondamentale a cui guardano con interesse Milan, Atalanta, Udinese, Inter, Lazio e Juventus.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), completano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse.

Mourinho sceglie Camara in mezzo insieme a Cristante e Pellegrini, esterni Spinazzola e Zalewski. Zaniolo giocherà al fianco di Abraham, in porta come di consueto Rui Patricio. Difesa composta da Mancini, Smalling ed Ibanez.

Spalletti punta su Osimhen come prima punta, supportato sulle fasce da Kvaratskhelia e Politano. In mezzo c'è Ndombele con Lobotka e Zielinski, mentre davanti a Meret giocheranno Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Olivera.

Partiranno dalla panchina Matic, Lozano e Raspadori, indisponibili invece Dybala e Rrahmani.

ROMA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.