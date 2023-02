Probabili formazioni Roma-Empoli: Abraham torna titolare

La Roma ospita l'Empoli in uno degli anticipi del sabato: si rivede Abraham dal 1' dopo la panchina in Coppa Italia, Baldanzi sulla trequarti.

La delusione per l'inaspettata eliminazione in Coppa Italia è ancora palpabile in casa Roma: i ragazzi di Mourinho sono già chiamati a dare una risposta positiva in campionato, dove restano in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Tre punti contro l'Empoli aiuterebbero a smaltire la rabbia per aver fallito un obiettivo alla portata, alla luce delle eliminazioni di Napoli e Milan nello stesso lato del tabellone: non sarà comunque facile contro i toscani, che nel 2023 sono ancora imbattuti.

Rispetto all'uscita infrasettimanale, nell'undici di partenza della Roma dovrebbe rivedersi Abraham, sostenuto dalla qualità di Dybala e Pellegrini sulla trequarti. Uno tra El Shaarawy e Zalewski gli esterni (Spinazzola è infortunato), in mezzo spazio alla coppia Cristante-Matic. Mancini, Smalling e Ibañez a protezione della porta di Rui Patricio.

Paolo Zanetti con il solito 4-3-1-2: il gioiello Baldanzi a supporto del tandem Caputo-Satriano. Akpa-Akpro e Bandinelli mezzali, Marin in cabina di regia. Ebuehi e Parisi terzini, De Winter e Luperto centrali difensivi davanti al 'muro' Vicario.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-EMPOLI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewsi, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.