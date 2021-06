Probabili formazioni Repubblica Ceca-Inghilterra: chance per Grealish

Repubblica Ceca e Inghilterra si giocano la leadership nel gruppo D: Schick guida l'attacco ceco, Grealish al posto di Mount.

Tutto ancora da decidere nel girone D di Euro 2020 : tutte e quattro le squadre sono in corsa per il passaggio agli ottavi di finale, ma Repubblica Ceca e Inghilterra hanno indubbiamente il vantaggio maggiore.

Entrambe guidano la classifica con quattro punti e quindi, in caso di pareggio nello scontro diretto, staccherebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta a braccetto; gli inglesi, però, hanno a disposizione solo la vittoria come risultato per volare agli ottavi da primi del girone, visto che la differenza reti premia i cechi.

Silhavy si aggrappa a Schick, capocannoniere del torneo con tre goal assieme a Cristiano Ronaldo e Lukaku: alle spalle dell'ex Roma il trio composto da Masopust, Darida e Jankto. Kral e Soucek formano la coppia di mediani. Difesa con Coufal e Boril sulle fasce, Kalas e Celustka al centro. Vaclik in porta.

Southgate potrebbe dover fare a meno di Mount e Chilwell, in isolamento dopo essere entrati in contatto con Gilmour, positivo al Coronavirus: chance per Grealish, a centrocampo Phillips e Henderson.

Alle spalle di Kane il gioiello dell'Aston Villa con Sterling e Foden, terzini Walker e Shaw, Stones-Maguire nel cuore della difesa a protezione di Pickford.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Sterling, Foden, Grealish; Kane.