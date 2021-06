Gilmour positivo: Mount e Chilwell a rischio per Inghilterra-Repubblica Ceca

Mason Mount e Ben Chilwell potrebbero saltare la sfida in programma domani sera tra l'Inghilterra e la Repubblica Ceca, gara valida per l'ultimo turno del Gruppo D di Euro 2020.

Nella conferenza stampa della vigilia, il commissario tecnico della nazionale dei Tre Leoni Gareh Southgate ha confermato che i due calciatori sono in isolamento dopo essere stati a contatto con lo scozzese Billy Gilmour, risultato positivo al Covid-19.

I due calciatori inglesi hanno affrontato Gilmour in occasione del match di venerdì sera, terminato con il risultato di 0-0, e la loro presenza nella sfida di domani sera è sempre più a rischio. La federcalcio inglese valuterà, infatti, con le autorità mediche se metterli regolarmente a disposizione di Southgate oppure escluderli dal match contro la Repubblica Ceca:

"In questo momento non sappiamo davvero se saranno disponibili. Potrebbero esserci come potrebbero essere indisponibili per 10 giorni".