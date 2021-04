Formazioni Real Madrid-Liverpool: Varane positivo al Covid

Il Real Madrid ospita il Liverpool nell'andata dei quarti di Champions:i 'Blancos' perdono anche Varane causa Covid, 'Reds' con Jota in avanti.

La Champions League, in versione atipica per l'assenza forzata dei tifosi sugli spalti, giunge ad uno dei punti più cruciali della stagione: sono otto le squadre rimaste in lizza per la vittoria finale, che si contenderanno lo scettro di regina dell'Europa.

Uno degli incroci più suggestivi è, senza dubbio, quello tra Real Madrid e Liverpool: una riedizione della finale del 2018 vinta dagli spagnoli, agevolati dalla serata 'horror' di Karius e dello stato di grazia di Bale, autore di una doppietta impreziosita da una rovesciata da urlo.

Il goal del momentaneo 1-0 lo realizzò Benzema, a distanza di anni ancora al suo posto a guidare l'attacco delle 'Merengues': insieme a lui anche Vinicius Junior, altro pericolo per la difesa inglese, e Asensio.

Linea mediana folta con Modric e Kroos ai lati di Casemiro, Lucas Vazquez e Mendy sulle corsie esterne. Difesa a quattro priva del suo leader Ramos, infortunato e inutilizzabile, nonchè di Varane risultato positivo al Covid: al centro giocano Militao e Nacho ed è stato convocato il giovane Victor Chust del Castilla.

Klopp non cambia il suo 4-3-3 con Salah e Mané a supporto di Jota. Wijnaldum e Keita scudieri di Fabinho, solite assenze in difesa: senza Van Dijk, Gomez e Matip toccherà a Phillips e Kabak comporre la coppia dei centrali, con Alexander-Arnold e Robertson ad agire da terzini. Alisson tra i pali.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota, Mané.