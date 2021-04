Real Madrid-Liverpool dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Real Madrid e Liverpool si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Champions League: ecco le info sulla partita, dalla tv alle formazioni.

REAL MADRID-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Liverpool

Real Madrid-Liverpool Data: 6 aprile 2021

6 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 252 satellite)

Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Tra le sfide valide per i quarti di finale di Champions League, brilla certamente quella tra Real Madrid e Liverpool. In campo due delle squadre alfa del calcio mondiale, che hanno vinto in totale 19 edizioni della Champions League/Coppa dei Campioni (13 i Blancos e 6 i Reds).

Il Real Madrid ha primeggiato in un girone molto combattuto, che prevedeva la presenza di Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter. Agli ottavi di finale i madrileni hanno dovuto fronteggiare l'Atalanta, eliminata con un doppio successo ma non senza difficoltà.

Girone insidioso anche per il Liverpool, chiamato ad affrontare Ajax, Atalanta e Midtjylland. I Reds hanno chiuso al primo posto, superando poi abbastanza agevolmente il Lipsia agli ottavi di finale e trovando così le maggiori soddisfazioni della sua stagione in campo europeo (come spesso è capitato nella loro storia).

Nell'edizione 2017/18, Real Madrid e Liverpool si sono affrontate nella finale della coppa dalle grandi orecchie. Una sfida vinta dai madrileni per 3-1 grazie al goal iniziale di Benzema e alla doppietta di Bale. Ai Reds non è bastato il momentaneo pareggio di Mané, in una serata segnata dal prematuro infortunio di Salah e dalla prestazione da incubo del portiere Karius.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Real Madrid-Liverpool: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-LIVERPOOL

Real Madrid-Liverpool, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2020/21, si giocherà all'Alfredo Di Stefano Stadium di Madrid martedì 6 aprile alle ore 21.00.

Real Madrid-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv su Sky per gli abbonati. I canali di riferimento per la partita saranno Sky Sport Uno e il numero 251 del satellite.

La gara tra Real Madrid e Liverpool sarà visibile anche in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 5.

Real Madrid-Liverpool sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Un'altra alternativa sarà quella di seguire la gara tra Real Madrid e Liverpool in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui su Goal potrete rimanere aggiornati in maniera costante su Real Madrid-Liverpool a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio delle azioni più importanti con la consueta diretta testuale dell'incontro.

Brutto guaio per Zidane, che dovrà fare a meno di Sergio Ramos per via di un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Al suo posto dovrebbe giocare Nacho, in una difesa completata da Varane ed Eder Militao. Da capire come il tecnico francese intenda schierare la squadra dal centrocampo in su, ma lo schema dovrebbe essere un 3-5-2 con Lucas Vazquez e Mendy esterni a tutta fascia. Davanti Benzema e Vinicius Junior, ma spera anche Asensio.

Klopp deve fare i conti con le ormai consuete assenze nel reparto difensivo, privo di Van Dijk, Gomez e Matip. Per il tecnico tedesco ci sono due opzioni: affidarsi a due centrali di ruolo come Kabak e Phillips, giocando con Fabinho regista in una mediana completata da Thiago Alcantara e Wijnaldum, oppure arretrare il brasiliano ex Monaco sulla linea dei difensori. Dubbi anche per quanto riguarda il modulo, che potrebbe essere il solito 4-3-3 con il trio delle meraviglie Salah-Firmino-Mané in avanti oppure un più spregiudicato 4-2-3-1, con l'aggiunta di Diogo Jota. Pochi ballottaggi invece per gli altri ruoli, con Alisson in porta e il tandem Alexander Arnold-Robertson a fungere da esterni difensivi.

REAL MADRID (3-4-3): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Vinicius Junior.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Mané.