PSG e Juventus danno vita al primo incontro nella fase a gironi di Champions League: bianconeri con Kostic e Cuadrado esterni.

Primo incontro stagionale in Europa per la Juventus, impegnata in un big match decisamente complicato: i bianconeri, infatti, fanno visita al PSG in quel di Parigi per la gaa d'esorsio nella Champions League 2022/2023.

Il PSG capolista di Ligue 1, ancora una volta tra le favorite per la vittoria della Champions nonostante la difficoltà in Europa nelle ultime stagioni, affronta una Juventus partita così così in campionato, ancora una volta davanti ad una competizione che non vince da quasi un trentennio.

Nel PSG ci sarà il tridente dei sogni Messi-Mbappè-Neymar, con Galtier che si affiderà al nuovo arrivato Renato Sanches insieme a Verratti in mezzo, anche complice lo stato fisico non ottimale d Vitinha. Gli esterni saranno Nuno Mendes e Hakimi, con Kimpembe, Marquinhos e Sergio Ramos davanti a Donnarumma.

Nella Juventus si rivede il 3-5-2, con gli esterni d'attacco che saranno Kostic e Cuadrado, con Milik nuovamete titolare ad affiancare il rientrante Vlahovic, tenuto a riposo a Firenze.

Rabiot interno titolare con Miretti e l'ex Paredes, verso la panchina Locatelli. Centrali di difesa Danilo, Bremer e Bonucci davanti a Perin. Di Maria non convocato, Pogba si è appena operato e tornerà tra due mesi.

PSG-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.