Il PSG mette nel mirino la Juve: 3-0 al Nantes nel segno di Mbappé e Messi

I parigini si preparano nel migliore dei modi alla sfida con la Juve: doppietta di Mbappé e doppio assist di Messi. Apprensione per il ko di Vitinha.

Ci siamo. Tra due giorni la Juventus esordirà nella fase a gironi della Champions League e non sarà un debutto qualunque. Il primo match dei bianconeri nel Girone H, infatti, si giocherà al 'Parco dei Principi' di Parigi contro il PSG.

Subito un crash test di elevato coefficiente di difficoltà per la squadra di Allegri che in questo sprazzo iniziale di stagione ha convinto ben poco.

Se da un lato i bianconeri balbettano in campionato con 2 vittorie e 3 pareggi messi a referto sin qui, il PSG sprizza salute da tutti i pori e si presenta alla gara inaugurale della massima rassegna continentale dopo aver passaggiato in casa del Nantes.

Allo 'Stade de la Beaujoire', la luce l'ha accesa subito Kylian Mbappé, autore dell'1-0 al 18' su assist - manco a dirlo - di Lionel Messi. Il copione si è puntualmente ripetuto anche al nono della ripresa quando l'argentino ha sfornato la seconda assistenza di giornata per il numero 7 come sempre implacabile sotto porta.

Il tutto sotto lo sguardo attento e divertito di Neymar - autore di 17 goal nelle ultime 13 partite - ma confinato in panchina per logiche di turnover in vista della grande notte di coppa. Il brasiliano è comunque entrato nel finale cogliendo un palo, la cui respinta è stata tramutata in goal dal blitz di Nuno Mendes, firmatario del definitivo 0-3.

Tutto perfetto, o quasi. L'unica nota stonata emersa dalla notte di Nantes è l'infortunio occorso a Vitinha. Il mediano prelevato dal Porto in estate per la cifra di 41.5 milioni di euro è stato costretto ad abbandonare il campo, sostituito da Renato Sanches, a causa di un durissimo intervento da parte di Fabio.

Le sue condizioni andranno ovviamente monitorate, ma quel che è certo è che la sua presenza contro la Juventus sia evidentemente in dubbio.