Probabili formazioni Portogallo-Uruguay: ancora Joao Felix, fuori Leao

Portogallo e Uruguay si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi dei Campionati del Mondo: i lusitani cercano punti ‘qualificazione’.

Il Portogallo per compiere il passo decisivo verso gli ottavi di finale, l’Uruguay per festeggiare la sua prima vittoria nel torneo.

La Nazionale lusitana e quella Celeste si affronteranno nella seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022, sapendo di essere arrivate al loro primo bivio.

Gli uomini di Fernando Santos hanno esordito imponendosi per 3-2 contro il Ghana ed hanno quindi messo in cascina quei punti che hanno consentito loro di prendersi un vantaggio importante sulle rivali del Gruppo H. L’altra sfida, quella che ha visto impegnato appunto l’Uruguay contro la Corea del Sud si è infatti chiusa sullo 0-0 (con pali colpiti da Godin e Valverde) e questo vuol dire che nel raggruppamento tutti i giochi sono aperti, ma anche che Cristiano Ronaldo e compagni hanno l’occasione per chiudere il discorso qualificazione.

Per l’occasione, il Portogallo si sistemerà con un 4-2-3-1 nel quale, nel cuore della difesa davanti a Diogo Costa, ci sarà Pepe, al posto dell’infortunato Danilo Pereira, al fianco di Ruben Dias. Cancelo e Guerreiro si sistemeranno sugli esterni, mentre Otavio (recuperato) e Ruben Neves formeranno il duo di mediana.

In avanti, a supporto dell’unica punta Cristiano Ronaldo, ci saranno Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix.

Consueto 4-3-3 per l’Uruguay, con Caceres, Godin, Gimenez ed Olivera chiamati ad alzare il muro davanti a Rochet.

Vecino sarà il perno di un centrocampo completato da Valverde e Bentancur, mentre in attacco ci saranno Pellistri e Nunez ai fianchi di Suarez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PORTOGALLO-URUGUAY

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Otavio, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nuñez.