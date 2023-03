L'Inter deve difendere l'1-0 dell'andata in casa del Porto: in palio c'è il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

La grande notte è alle porte. L'Inter sfida il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, forte dell'1-0 messo in tasca nell'andata di San Siro e con la concreta possibilità di approdare nel ristretto novero delle migliori otto formazioni d'Europa.

Per passare il turno, l'Inter dovrà non perdere. In caso di nuova vittoria o pareggio, ad andare i quarti saranno i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il Porto dell'ex Sergio Conceição, viceversa, è costretto a imporsi con almeno due reti di scarto, mentre vincendo con una sola rete di scarto (i goal in trasferta non valgono doppio in Champions League) porterebbe la doppia sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

L'Inter si schiererà con la coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e da Dzeko. Lukaku, match winner dell'andata, si siederà invece in panchina, con la possibilità di entrare a gara in corso. Out Gosens, infortunato: a sinistra ci sarà dunque Dimarco.

Per il resto, pochi dubbi per Inzaghi. Onana riprende il proprio posto tra i pali, Darmian nella difesa a tre al posto di Skriniar, comunque recuperato, e Dumfries largo a destra. A centrocampo dentro Calhanoglu e Mkhitaryan, con Brozovic inizialmente in panchina.

Porto senza lo squalificato Otavio e l'infortunato João Mario, le cui assenze verranno colmate rispettivamente da Eustaquio e dall'adattato Pepê, attaccante che con Conceição ha già giocato nella posizione di terzino. Taremi farà coppia con Evanilson in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO-INTER

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano, Zaidu; Eustaquio, Grujic, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi. All. Sergio Conceição

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi