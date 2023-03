Porto, infortunio a un ginocchio per João Mario: salta il ritorno con l'Inter

Niente da fare per João Mario, infortunatosi contro l'Estoril: Conceição ha annunciato la sua assenza. Fuori anche lo squalificato Otavio.

Nomini João Mario e ti balza immediatamente alla mente quel João Mario, l'ex trequartista dell'Inter che oggi fa faville col Benfica. E poi c'è l'altro João Mario, il terzino del Porto che martedì sera avrebbe dovuto sfidare proprio i nerazzurri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Avrebbe dovuto, già. Perché alla fine João Mario non sarà in campo al Do Dragão. Un infortunio a un ginocchio rimediato nel match di campionato contro l'Estoril, giocato venerdì e vinto faticosamente per 3-2, ne ha sancito l'indisponibilità.

"João Mario è out", ha confermato l'allenatore Sergio Conceição, lui sì ex della partita, nella conferenza stampa di presentazione di Porto-Inter.

Come sempre, João Mario è partito titolare sulla fascia destra della difesa del Porto. Ma all'inizio della ripresa si è fatto male da solo, nei pressi dell'area avversaria, nel tentativo di raggiungere un pallone proveniente dalla sinistra. Preoccupazione visibile dipinta sul volto di tutti, sostituzione obbligata con Rodrigo Conceição.

Dopo la partita contro l'Estoril, il Porto ha inizialmente classificato l'infortunio di João Mario come "distorsione al ginocchio destro". Mentre Conceição (l'allenatore) ha fatto professione d'ottimismo, spiegando che "stando a quello che mi ha detto il dottore, non dovrebbe essere nulla di grave. Non è coinvolto il crociato".

Però, come detto, il terzino non ci sarà: non ha partecipato all'allenamento di rifinitura in vista della partita contro l'Inter e lì la sua indisponibilità è divenuta chiara a tutti. A sostituirlo sarà l'altro Conceição, ovvero Rodrigo, il calciatore, già entrato al suo posto venerdì.

Va ricordato che il Porto dovrà fare a meno pure di un altro titolare: al Do Dragão mancherà anche Otavio, che a differenza del compagno di squadra sta benissimo, ma che dovrà scontare un turno di squalifica a causa dell'espulsione rimediata nel match d'andata a San Siro, vinto per 1-0 dall'Inter grazie a una rete messa a segno nel finale da Romelu Lukaku.