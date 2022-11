Probabili formazioni Polonia-Arabia Saudita: gioca Zalewski, Milik in panchina

La Polonia sfida l’Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022: Lewandowski ancora unica punta dei polacchi.

Dopo aver stupito il mondo battendo l’Argentina in rimonta nel match d’esordio a Qatar 2022, l’Arabia Saudita torna in campo per affrontare la Polonia in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi che mette in palio punti che potrebbero già valere l’approdo agli ottavi di finale.

La Nazionale polacca invece, dopo il pareggio ottenuto all’esordio contro il Messico (rigore fallito da Lewandowski che è ancora alla caccia del suo primo goal in un Campionato del Mondo), scenderà in campo con l’obiettivo di scalare posizioni nella classifica del Gruppo C.

Michniewicz dovrebbe confermare il modulo a una punta, ovvero Lewandowski, sostenuto da Zielinski e Szymanski. Milik ancora in panchina, come nella gara col Messico.

Cash e Zalewski (favorito su Bereszynski) si sistemeranno sugli out di destra e sinistra, mentre in mediana ci saranno Krychowiak e Bielik.

Hervé Renard confermerà un 4-2-3-1 nel quale sarà Al Owais a difendere la porta. Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Bulayhi e Al-Burayk alzeranno il muro di difesa, mentre Al Malki e Kanno faranno da frangiflutti in mediana.

In attacco, a supporto dell’unica punta Al-Shehri, ci sarà un trio composto da Al-Buraikan, Al-Abed e S. Al-Dawsari.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ARABIA SAUDITA

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Bielik, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Al Malki, Kanno; Al-Buraikan, Al-Abed, S. Al-Dawsari; Al-Shehri.