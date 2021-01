Formazioni Parma-Sampdoria: D'Aversa punta su Cornelius

Parma-Sampdoria è il posticipo del 19° turno di Serie A: ducali con Kucka e Gervinho a supporto di Cornelius. Liguri con Keita e Quagliarella.

Il posticipo che non t'aspetti per il 19° turno di campionato: il ospita la nel tentativo di tirarsi fuori dalla zona retrocessione, in cui è piombato in concomitanza con l'esonero di Liverani e il ritorno in panchina di D'Aversa.

Il tecnico ducale non ha molta scelta in attacco, dove manca Inglese, nemmeno convocato: spazio a Cornelius, coadiuvato da Kucka e Gervinho in posizione più laterale. Grassi e Kurtic scudieri del regista Hernani. Assente anche Cyprien, vittima di tonsillite.

D'Aversa recupera quantomeno Gagliolo in difesa: accanto a lui Iacoponi, con Giuseppe Pezzella e il nuovo acquisto Conti a giostrare da terzini. Sepe guardiano dei pali.

Ranieri senza Tonelli, out a causa di un problema muscolare: Yoshida e Colley centrali difensivi davanti ad Audero, Bereszynski e Augello sulle corsie. Candreva e Ramirez le ali, con Thorsby e Silva a far legna in mezzo. Davanti Keita e Quagliarella.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Ramirez; Keita, Quagliarella.