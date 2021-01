Parma-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Parma e Sampdoria di scena nel 19° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

PARMA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 gennaio 2021

24 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Parma a caccia di punti salvezza dopo il ritorno in panchina di D'Aversa, richiamato al posto dell'esonerato Liverani: sulla strada dei ducali la Sampdoria di Claudio Ranieri, in un match valido per la 19esima giornata di .

Emiliani che non se la passano proprio bene in classifica, dove stazionano al penultimo posto e con solo un punto di vantaggio sul fanalino di coda . Liguri più tranquilli a quota 23, con dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

La scorsa giornata è arrivato un pari amaro per il Parma, raggiunto allo scadere dal Sassuolo con un rigore realizzato da Djuricic, in risposta all'iniziale vantaggio siglato da Kucka. La Sampdoria, invece, ha ottenuto il bottino pieno con il 2-1 rifilato all'Udinese.

Altre squadre

I gialloblù sono reduci anche dall'eliminazione subita agli ottavi di Coppa per mano della , vittoriosa per 2-1 all'Olimpico: il momentaneo pari di Mihaila è stato reso vano dalla sfortunata autorete di Colombi al 90'.

L'ultimo confronto tra le due squadre nello scenario del 'Tardini' risale al 19 luglio 2020: 2-3 in favore dei blucerchiati, capaci di recuperare dallo 0-2 con un tris firmato Chabot (ora allo ), Quagliarella e Bonazzoli (ora al ).

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Parma-Sampdoria: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PARMA-SAMPDORIA

Parma-Sampdoria si giocherà domenica 24 gennaio 2021 allo stadio 'Tardini' di Parma senza spettatori sugli spalti, in rispetto alle misure restrittive adottate per limitare il contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La gara tra Parma e Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Lo di Parma-Sampdoria sarà disponibile su Sky Go tramite l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet: si tratta di un servizio riservato agli abbonati Sky.

Sarà possibile seguire la partita in streaming anche sulla piattaforma Now TV, che consente di assistere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti dedicati.

Qui su Goal potrete seguire tutti gli aggiornamenti su Parma-Sampdoria a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto minuto per minuto della gara con particolare attenzione rivolta alle azioni salienti e degne di nota.

D'Aversa con il dubbio Cornelius-Inglese: danese per ora favorito per giocare al centro dell'attacco, sostenuto da Kucka e Gervinho. In mediana Hernani regista, coadiuvato dalle mezzali Grassi e Kurtic. Si attenua l'emergenza in difesa: recupera Gagliolo e va subito in campo il nuovo arrivato Conti, con Iacoponi e Pezzella a completare il reparto.

Ranieri dovrebbe schierare Keita al fianco di Quagliarella, ma occhio allo scalpitante Torregrossa. Candreva e Jankto sugli esterni, Thorsby e Ekdal in mezzo al campo. Retroguardia composta da Bereszynski e Augello sulle fasce, Yoshida e Colley al centro. Audero guardiano della porta.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.