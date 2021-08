Il Napoli affronta l'Ascoli nel penultimo test estivo: gioca dal primo minuto Insigne, ancora alle prese con la questione rinnovo.

A due settimane dall'inizio della Serie A, il Napoli affronta l'Ascoli nella penultima amichevole estiva. Appuntamento alle 17.30 allo stadio Patini di Castel di Sangro, contro una squadra reduce da una sofferta salvezza in Serie B.



La formazione di Luciano Spalletti ha disputato fin qui un precampionato con i fiocchi, con 4 successi in altrettante gare disputate. Naturalmente spicca il 3-0 sul campo del Bayern Monaco, con doppietta di Osimhen e goal finale di Machach. Battuti anche Bassa Anaunia, Pro Vercelli e Wisla Cracovia.

Nell'undici titolare dovrebbe comparire quasi certamente Lorenzo Insigne, tornato dopo il vittorioso Europeo con l'Italia. Il capitano azzurro è alle prese con il rinnovo, avendo il contratto in scadenza la prossima estate: al momento, non ci sono novità in nessun senso.

Insigne sarà dunque una delle tre frecce del tridente offensivo del Napoli, insieme a Osimhen e Politano. Il 4-3-3 di Spalletti vede Meret tra i pali, protetto da una difesa con Manolas e Koulibaly centrali mentre Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mediana arretra Zielinski, in un trio completato da Lobotka e Fabian Ruiz.

L'Ascoli, dal canto suo, sfrutterà questo prestigioso test per arrivare al meglio ai suoi primi impegni ufficiali. Venerdì 13 agosto sfiderà l'Udinese nel primo turno di Coppa Italia, mentre domenica 22 riceverà il Cosenza per la 1ª giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ASCOLI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Quaranta, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Sabiri; Bidaoui, Dionisi.