Andata dei quarti di Champions tra Milan e Napoli: Pioli ripropone l'11 vittorioso al 'Maradona' in campionato, azzurri senza Osimhen e Simeone.

Milan-Napoli in Champions League. Una classicissima del calcio italiano, per la prima volta in assoluto 'emigra' in Europa e darà vita al primo round dei quarti di finale.

Si tratta della seconda sfida a stretto giro tra rossoneri ed azzurri dopo quella del 2 aprile in campionato, che ha visto la squadra di Pioli stravincere 4-0 al 'Maradona': adesso, a San Siro, gara d'andata che farà da antipasto al return match in programma martedì prossimo a Fuorigrotta.

Il Milan sarà quello capace di calare il poker a Napoli pochi giorni fa, con Bennacer finto trequartista ed una linea a supporto di Giroud completata da Brahim Diaz a destra e Leao a sinistra. Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, la coppia di mediani sarà formata da Krunic e Tonali. Tra i pali, naturalmente, Maignan.

Emergenza totale in casa partenopea, dove il Napoli si ritrova senza centravanti: ancora ai box Osimhen, che non è riuscito a recuperare, ko anche Simeone infortunatosi a Lecce. Il '9' lo farà Raspadori, anch'egli non al meglio, nel tridente con Lozano (o Politano) e Kvaratskhelia: l'alternativa è Elmas falso attaccante al posto dell'ex Sassuolo. Per il resto formazione decisa, con Olivera leggermente favorito su Mario Rui per occupare la corsia mancina.

Calcio d'inizio di Milan-Napoli alle 21:00, arbitro dell'incontro il rumeno Istvan Kovacs.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.