Formazioni Milan-Cagliari: torna Saelemaekers, gioca Pavoletti

Al Milan basta una vittoria per tornare in Champions League. Cagliari matematicamente salvo dopo la striscia di risultati delle ultime settimane.

Ancora uno sforzo, ancora una vittoria. Nonostante il successo di ieri della Juventus sull'Inter, il Milan ha ancora il destino nelle proprie mani: battendo il Cagliari sarà matematicamente certo di tornare in Champions League con una giornata d'anticipo.

Determinanti gli scontri diretti favorevoli sulla Juventus, battuta 3-0 a Torino nello scontro diretto di una settimana fa. Un successo clamoroso che ha consentito alla formazione di Pioli di rimanere col coltello dalla parte del manico, pronta a chiudere i conti dopo aver trascorso praticamente tutto il campionato nelle prime quattro posizioni. Di fronte c'è un Cagliari matematicamente salvo dopo il pareggio casalingo del Benevento contro il Crotone.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a San Siro, il Milan cambierà solo un elemento rispetto alla trionfante trasferta in casa del Torino: in campo il rientrante Saelemaekers al posto di Castillejo. Coppia di difesa confermata con Tomori e Kjaer, così come Bennacer e Kessié in mezzo al campo, Brahim Diaz sulla trequarti e Rebic nel ruolo di punta più avanzata. Gabbia non convocato, Tonali sì ma va in panchina.

Semplici schiera la difesa a tre con Ceppitelli, Godin e Carboni. Nandez e Lykogiannis sugli esterni, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti che viene ancora preferito a Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nández, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, João Pedro; Pavoletti.