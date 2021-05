Milan-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Cagliari nella 37ª e penultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Cagliari di Leonardo Semplici nel posticipo domenicale serale della 37ª e penultima giornata di Serie A, sfida molto delicata per gli equilibri della lotta per la Champions e della lotta la salvezza.

I milanesi sono al 2° posto in classifica a pari merito con l'Atalanta a quota 75 punti, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, e puntano a vincere il duello con i bergamaschi, che si rinnoverà nel derby lombardo dell'ultima giornata. I sardi sono quindicesimi con 36 punti e un cammino di 9 vittorie, 9 pareggi e 18 k.o., e cercano il punto che darebbe loro la matematica certezza della permanenza in Serie A anche in caso di successo del Benevento sul Crotone (sono in vantaggio sui sanniti nella differenza reti degli scontri diretti).

Netto predominio rossonero nei 38 precedenti casalinghi in Serie A fra le due formazioni: negli ultimi 15 incroci, in particolare, il Milan ha sempre battuto il Cagliari al Meazza. L'ultimo successo esterno dei rossoblù risale al lontano 1 giugno 1997, quando la squadra di Mazzone si impose 1-0 con goal di Muzzi e a andò allo spareggio salvezza contro il Piacenza (poi perso a Napoli). Leggermente più recente è invece l'ultimo pareggio, un 2-2 del 17 ottobre 1999, con reti di Morfeo e Beretta per gli isolani, e pari in rimonta dei padroni di casa, a segno con Shevchenko e Bierhoff.

Il Milan viene da una sconfitta e 3 vittorie di fila, fra cui il roboante 7-0 inflitto al Torino, nelle ultime 4 giornate, mentre il Cagliari è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi, il più recente contro la Fiorentina, nelle precedenti 4 partite.

Zlatan Ibrahimovic, che non sarà della gara per infortunio, è il miglior marcatore rossonero con 15 reti, il brasiliano João Pedro è invece il bomber dei rossoblù con 16 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Milan-Cagliari si disputerà la sera di domenica 16 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'ìnizio della partita, che sarà la 78ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo della penultima giornata di Serie A, Milan-Cagliari. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

La sfida Milan-Cagliari potrà essere vista, mediante Sky Go, anche in diretta streaming, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, con l'unica accortezza di scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla, e selezionare il match dal palinsesto.

Un'alternativa valida è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A ai clienti che acquistano il pacchetto Sport.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il posticipo anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Pioli non potrà disporre di Ibrahimovic, che si è procurato una distorsione al ginocchio contro la Juventus, e di Tonali, vittima anche lui di problemi al ginocchio. Davanti sarà il croato Rebic ad agire da prima punta, con Saelemaekers, Brahim Díaz e Calhanoglu a supporto sulla trequarti. In mediana sarà riproposta la coppia composta da Bennacer e Kessié. Tutto scolpito anche in difesa: davanti al portiere Gianluigi Donnarumma, Kjaer e Tomori formeranno la coppia centrale, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini.

Dubbio tattico per Semplici, che valuta se confermare il 4-3-1-2 o, più probabilmente, tornare al 3-4-1-2. Non è certa la presenza dal 1' accanto a Pavoletti di João Pedro, che, essendo diffidato, potrebbe lasciar spazio a Simeone, venendo poi preservato per la sfida interna dell'ultima giornata contro il Genoa. A centrocampo Marin playmaker, con Nandez e Duncan, favorito su Deiola, come mezzali. Fra i pali agirà Cragno, mentre la difesa dovrebbe vedere Ceppitelli, Godin e Carboni. Possibile lo spostamento di Nandez nel ruolo di mezzala con Zappa esterno.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Calhanoglu; Rebic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti.