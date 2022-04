In vista di Milan-Bologna, il team rossonero di Pioli non più da solo in vetta. Il Napoli è riuscito infatti ad espugnare Bergamo, battendo 3-1 l'Atalanta. Un risultato che ha portato gli azzurri in cima alla classifica di Serie A insieme ai rossoneri, impegnati nell'ultimo match del 31esimo turno.

Pioli è chiamato a rispondere al Napoli, ma anche a distanziare Inter e Juventus in classifica. Dall'altra parte c'è un Bologna ancora lontano dalla zona quaranta, deciso ad ottenerla il prima possibile, magari per regalare a Mihajlovic, nuovamente in lotta con la propria malattia, un successo d'elite

Pioli potrebbe proporre nuovamente Giroud e non Ibrahimovic, mentre Messias, Brahim Diaz e Leao comporranno il trio di trequartisti. In mediana giocano Bennacer e Tonali, tra i pali come di consueto Maignan. Retroguardia composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

L'articolo prosegue qui sotto

De Leo, vice di MIhajlovic, propone Arnautovic prima punta, supportato da Orsolini e Soriano. Hickey e Dijks sono gli esterni, con Schouten e Svaberg interni. In porta spaizo per Skorupski, difeso da Soumaoro, Medel e Theate. Out De Silvestri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.