Milan-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Bologna

• Data: 4 aprile 2022

• Orario: 20.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan capolista di Stefano Pioli sfida in casa il Bologna di Sinisa MIhajlovic nel posticipo del lunedì della 31ª giornata di Serie A. I rossoneri guidano la classifica con 66 punti, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i felsinei si trovano al 12° posto a quota 33, con un cammino di 9 successi, 6 pareggi e 14 k.o., e hanno una partita da recuperare.

Nei 73 precedenti casalinghi in Serie A, il Milan conduce sul Bologna nelle statistiche con 43 vittorie, 17 pareggi e 13 affermazioni dei rossoblù. Questi ultimi, in particolare, hanno vinto tutte le ultime 5 gare disputate a San Siro contro i rossoneri. L'ultimo colpo esterno degli emiliani a Milano risale al 6 gennaio 2016: in quell'occasione i rossoblù di Donadoni espugnarono il Meazza per 0-1 con goal partita di Giaccherini. Stefano Pioli, ex della partita, avendo iniziato ad allenare nelle giovanili Felsinee e guidato la Prima squadra rossoblù dal 2011 al 2014, taglia il traguardo delle 100 panchine in Serie A con il Milan. Nell'era dei 3 punti a vittoria, vale a dire dalla stagione 1994/95, il parmense è il tecnico rossonero con la miglior media punti in campionato, 2.04 a gara. Sulla panchina rossoblù non siederà invece, a causa dei suoi problemi di salute, Sinisa Mihajlovic, ma il suo vice Miroslav Tanjga. Il confronto di San Siro mette di fronte la squadra che realizza più reti nella prima mezzora di gioco, ossia il Milan (21) e quella che all'opposto ne segna meno, il Bologna (4 goal). Gli emiliani sono però la squadra del campionato che subisce meno reti da calcio d'angolo (1) e la terza più prolifica da questa situazione (8 marcature da corner). I rossoneri hanno collezionato un pareggio e tre vittorie di misura consecutive nelle ultime 4 giornate, i rossoblù, invece, vengono da 2 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti 4 match. Nessun giocatore del Milan ha raggiunto la doppia cifra di reti in questo campionato: i migliori marcatori rossoneri, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Rafael Leão, hanno infatti segnato 8 goal. Più di loro ha fatto Marko Arnautovic, bomber del Bologna con 9 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna si disputerà la sera di lunedì 4 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Livio Marinelli di Tivoli, e sarà la 148ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.30.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN TV

Il posticipo del lunedì Milan-Bologna sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Milan-Bologna sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Bologna su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Sky invece affiderà la telecronaca del match ad Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN e Sky Go sarà possibile vedere il posticipo Milan-Bologna in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

I clienti DAZN, inoltre, al termine del match avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on deman.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai clienti che acquistano il Pass Sport anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL potranno seguire Milan-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, infatti, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Pioli avrà indisponibili unicamente Bakayoko, Daniel Maldini e Kjaer. Davanti la preferenza dovrebbe ricadere su Giroud, che sarà nuovamente preferito a Ibrahimovic come centravanti. Alle sue spalle Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Kessié e Rafael Leão (favorito su Rebic) agiranno da trequartisti. In mediana Tonali affiancherà Bennacer. In difesa, davanti al portiere Maignan, Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini, con Kalulu (preferito a Romagnoli) a formare con Tomori la coppia centrale.

Mihajlovic, che non potrà stare in panchina per il riacutizzarsi della leucemia mieloide acuta, e sarà sostituito in panchina dal suo vice Miroslav Tanjga, si affiderà tatticamente al 3-4-2-1. Fra i pali agirà Skorupski, con Soumaoro, Medel e Theate a formare la linea difensiva a tre. Sulle fasce a destra spazio a Hickey, mentre a sinistra ci sarà con ogni probabilità Dijks, favorito su Mbaye, con Svanberg e Schouten interni di centrocampo. In attacco l'austriaco Arnautovic sarà il centravanti, mentre Orsolini e uno fra Soriano e Barrow si muoveranno alle sue spalle da trequartisti. Assenti per problemi fisici Kingsley e De Silvestri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.