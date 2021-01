Formazioni Milan-Atalanta: si rivede Theo Hernandez

Per il Milan la possibilità di conquistare il titolo di Campione d'Inverno nel big match contro l'Atalanta: Mandzukic e Tomori in panchina.

Si chiude il girone d'andata per e , con i rossoneri decisi ad ottenere il titolo di Campioni d'Inverno ed acquistare ulteriore fiducia in vista del girone di ritorno. Di fronte però c'è una Dea pronta a recuperare terreno per avvicinare il team Pioli e l' .

Nell'ultimo turno di campionato il Milan ha superato il con una doppietta di Ibrahimovic, nuovamente titolare in campionato dopo diverso tempo, mentre l'Atalanta è stata fermata dall' nel recupero della decima giornata.

Pioli può contare nuovamente su Theo Hernandez, guarito dal coronavirus e titolare insieme a Kjaer, che stringe i denti in mezzo, Kalulu e Calabria. Donnarumma tra i pali, c'è ancora una volta Tonali con Kessiè a centrocampo. Ibrahimovic intoccabile al centro dell'attacco.

Altre squadre

La grande novità è Meité, schierato nell'inedito ruolo di trequartista sulla stessa linea di Castillejo e Rafael Leao: fuori Brahim Diaz. Squalificato Romagnoli, out Calhanoglu e Bennacer. Mandzukic e l'ultimo arrivato Tomori vanno in panchina.

Nell'Atalanta nuovamente titolari Zapata e Ilicic, con l'ex Pessina che agirà alle loro spalle. Gosens e Hateboer esterni di centrocampo, in mezzo Freuler e De Roon. Davanti a Gollini giocheranno Toloi, Romero e Djimsiti, panchina per Miranchuk e Malinovskyi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meité, Leão; Ibrahimovic. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini