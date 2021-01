Milan-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan cerca il titolo di campione d'inverno contro l'Atalanta: tutte le informazioni sul big match di San Siro e dove vederlo in tv e streaming.

MILAN-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Milan-Atalanta è il vero big match della diciannovesima giornata di , l'ultimo turno del girone d'andata. La formazione di Stefano Pioli comanda il campionato con tre punti di vantaggio sull' seconda; quella di Gian Piero Gasperini, nonostante il passo falso del pareggio interno senza reti contro il , è invece sesta e in piena lotta per qualificarsi nuovamente alla .

Si tratta di una gara particolarmente importante soprattutto per il Milan, che con un semplice pareggio sarebbe certo di laurearsi campione d'inverno. In caso di arrivo a pari punti con l'Inter, che in contemporanea sfidera l' in Friuli, sarebbero invece i nerazzurri di Antonio Conte, grazie alla miglior differenza reti, a chiudere il girone d'andata in vetta.

Milan-Atalanta rappresenta parecchio per i rossoneri anche per quanto è accaduto al Gewiss Stadium nello scorso campionato: brucia ancora il roboante 5-0 rifilato dagli uomini di Gasperini a quelli di Pioli, anche se è proprio da quella partita che i rossoneri hanno trovato la forza di rialzarsi, dando vita a una striscia di risultati positivi che prima li ha portati in Europa e poi al primo posto.

Altre squadre

Qui trovate tutto ciò che c'è da sapere su Milan-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta, uno degli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A, è in programma nel tardo pomeriggio di sabato con calcio d'inizio alle ore 18. Si giocherà a San Siro, a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

In contemporanea a Milan-Atalanta scenderà in campo anche l'Inter, che sempre a partire dalle 18 se la vedrà in trasferta sul campo dell'Udinese con l'obiettivo di non perdere contatto in classifica con i rossoneri.

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ciascuna giornata di campionato. Il match tra la formazione di Pioli e quella di Gasperini, in particolare, sarà visibile su Sky Sport Serie A e sul canale numero 252 del satellite.

Coloro che vorranno tenersi aggiornati contemporaneamente sui risultati di Milan e Inter potranno invece seguire la Diretta Goal di Sky, in programma sempre a partire dalle ore 18 ma sul canale 251 del satellite, in cui verranno raccontate in diretta le fasi salienti di Milan-Atalanta e Udinese-Inter.

Milan-Atalanta sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in : Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile su dispositivi come pc, tablet e smartphone.

L'alternativa è Now Tv, il servizio di streaming che, scegliendo il pacchetto di riferimento, propone il meglio della programmazione televisiva di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Un'ulteriore alternativa è quella di seguire Milan-Atalanta in diretta su Goal. Tramite il nostro live scritto, sabato pomeriggio vi racconteremo le fasi salienti della sfida tra rossoneri e nerazzurri, consentendovi, a partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali, di non perdervi nulla del big match di San Siro.

Il Milan deve fare a meno di Romagnoli, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro il Cagliari: Kalulu è pronto a prendere il suo posto. Kjaer, uscito all'intervallo della sfida della Sardegna Arena, dovrebbe recuperare e partire dall'inizio, altrimenti spazio a Musacchio. Sempre out Theo Hernandez e Calhanoglu, positivi al Covid-19, ma Pioli ritrova Leao dopo la squalifica. In attacco è ovviamente intoccabile Ibrahimovic. Mandzukic parte dalla panchina.

Atalanta con il consueto 3-4-1-2 trasformabile in un 3-4-2-1, con Zapata e Ilicic in attacco e uno tra Pessina (favorito) e Malinovskyi a completare il tridente. Tornano dunque in panchina Miranchuk e Muriel, titolari nel recupero contro l'Udinese. A sinistra si rivede anche Gosens al posto di Maehle, così come Freuler riprende il proprio posto in mezzo al campo. La difesa dovrebbe essere nuovamente formata da Toloi, Romero e Djimsiti, anche se pure Palomino spera di partire dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Dalot; Tonali, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic; D. Zapata.