Il Marocco cerca il primo storico approdo a una semifinale mondiale col Portogallo: pochi dubbi per Regragui, Ramos di nuovo al posto di Ronaldo.

Probabilmente è il quarto di finale meno affascinante in quanto a prestigio, ma Marocco-Portogallo resta comunque un vero e proprio appuntamento con la storia, sia per quanto riguarda la squadra di Regragui che quella di Santos.

I 'Leoni dell'Atlante' potrebbero diventare la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale dei Mondiali: nessuno prima d'ora, infatti, è andato oltre i quarti, compreso il Ghana che nel 2010 venne beffato dall'Uruguay e dalla mano di Suarez che negò il goal della vittoria ad Adiyiah.

La semifinale, invece, è il massimo risultato ottenuto dai lusitani: nel 1966, trascinati dalla leggenda Eusebio, conclusero l'edizione inglese al terzo posto, mentre nel 2006 si dovettero accontentare della medaglia di legno nella finalina persa contro i padroni di casa della Germania.

Un solo grande dubbio per Regragui, relativo al reparto difensivo: El Yamiq potrebbe prendere il posto di Aguerd, uscito malconcio dalla sfida con la Spagna. Per il resto nessuna sorpresa: Ziyech e Boufal a supporto di En-Nesyri nel tridente offensivo, Sabiri di nuovo in panchina. Amrabat solito punto di riferimento in cabina di regia.

Altra esclusione per Cristiano Ronaldo, sorpassato nelle gerarchie da Gonçalo Ramos, autore di una tripletta nel 6-1 alla Svizzera: Joao Felix e Bernardo Silva completano il trio avanzato. Otavio in vantaggio su Ruben Neves, Dalot dovrebbe spuntarla nuovamente su Joao Cancelo per il ruolo di terzino destro.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva.