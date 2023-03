L'Italia va a Malta per rialzarsi dopo lo scivolone interno dell'esordio contro l'Inghilterra: pronti anche Romagnoli e Tonali.

La sconfitta interna contro l'Inghilterra, frutto di un primo tempo molto negativo e della reazione parziale della ripresa, brucia ancora. Ma in casa di Malta, l'Italia ha la concreta possibilità di conquistare i primi tre punti e rialzare le proprie sorti nel girone C delle Qualificazioni ai prossimi Europei.

Se la nazionale di Roberto Mancini ha iniziato male il proprio cammino, lo stesso si può dire di quella di Michele Marcolini, ex centrocampista tra le altre di Chievo e Atalanta: Malta ha infatti perso a sua volta per 2-1 all'esordio contro la Macedonia del Nord.

Mancini ha annunciato che opererà qualche cambio rispetto all'undici titolare visto al Maradona. Tra i confermati dovrebbe però esserci Mateo Retegui, già a segno all'esordio con la maglia azzurra.

Per il resto sono previste novità importanti in ogni zona del campo. Nella linea a quattro davanti a Donnarumma ci sarà Romagnoli al centro al fianco di Acerbi, mentre Di Lorenzo de Emerson saranno chiamati a presidiare gli esterni.

Possibile rivoluzione a centrocampo, dove in cabina di regia dovrebbe sistemarsi Cristante, con Tonali e Verratti che agiranno da interni di destra e sinistra. In attacco chance importanti per Politano e Gnonto che, rispetto alla partita con l’Inghilterra, prenderanno il posto di Berardi e Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA-ITALIA

MALTA (3-4-3): Bonello; Muscat, Borg, Attard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Nwonko, P. Mbong. Ct. Marcolini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Romagnoli, Acerbi, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. Ct. Mancini