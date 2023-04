Dopo il 4-0 contro il Milan, la formazione di Spalletti cerca riscatto: giallorossi decisi ad ottenere punti salvezza contro chiunque.

Dopo la batosta casalinga contro il Milan, il Napoli torna in campo per affrontare il Lecce. Al Via del Mare sfida importante per i padroni di casa, che proveranno a conquistare punti salvezza, mentre la capolista è a caccia di riscatto a seguito del 4-0 subito in casa dai rossoneri.

1-1 nel match d'andata, con il Lecce che spera di rimanere imbattuto in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 2000/01. Oltre vent'anni fa furono pareggi per 1-1 sia nel primo che nel secondo match.

Il Napoli ha però trovato la rete in tutte le ultime 12 sfide di Serie A contro il Lecce, con una media di 1.9 goal a match. Per i giallorossi l'ultimo clean sheetc ontro i partenopei risale al 23 novembre 1997: finì 2-0.

Baroni deve fare i conti con lo squalificato Blin: saranno Maleh, Hjulmand e Gonzalez a comporre il trio di centrocampo. In attacco potrebbero andare in panchina sia Strefezza che Colombo, diffidati e a rischio squalifica in vista dell'importantissima partita contro la Sampdoria.

Spalletti non può contare su Osimhen, ancora k.o: in avanti Raspadori favorito su Simeone in un tridente con Lozano e Kvaratskhelia. Per il resto ci sarà Elmas e non Zielinski con Lobotka ed Anguissa.

Il tecnico del Napoli valuta diverse mosse di turnover in virtù del turno di Champions League contro il Milan, ravvicinato: scalpita anche Olivera. Politano in panchina.

LECCE-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.