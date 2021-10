Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: Dybala titolare

Allegri senza Bernardeschi e Kean, in avanti Morata. In porta gioca Perin, De Ligt in campo. Sassuolo senza Boga, Scamacca punta.

Periodo di soli risultati positivi per la Juventus, tra Serie A e Champions League. Ora, dopo il pareggio contro l'Inter nel Derby d'Italia, Allegri spera di poter tornare al successo nel match interno contro il Sassuolo, vittorioso nell'ultimo turno contro il Venezia.

Senza Bernardeschi e Kean, indisponibili, la Juventus sceglie Dybala e Morata in avanti, ma trova spazio dal primo minuto anche Chiesa, sull'out di destra A centrocampo Locatelli, Arthur e Rabiot favoriti su Bentancur, McKennie e Cuadrado.

In porta si ruota: Perin e non Szczesny. Davanti a lui retroguardia composta da Danilo, Bonucci, de Ligt e De Sciglio. Fuori Chiellini.

Nel Sassuolo ci sarà Scamacca come prima punta, supportato da Raspadori, Berardi e Traorè. Non sarà a disposizione Boga, infortunato. Difesa a quattro per Dionisi, che sceglie Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. In mediana Frattesi confermato in coppia con Maxime Lopez. Tra i pali Consigli.

Juventus-Sassuolo è valida per il decimo turno di Serie A, per l'infrasettimanale a pochi giorni dalla nona giornata di campionato. Madama si trova attualmente a quindici punti in classifica, a -10 dalla vetta, mentre i neroverdi hanno ottenuto undici punti fin qui.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Arthur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.