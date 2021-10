Juventus-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus in casa contro il Sassuolo nella decima giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

JUVENTUS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Data: 27 ottobre 2021

27 ottobre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Nel turno infrasettimanale di Serie A la Juventus, reduce dal pari nel "Derby d'Italia" contro l'Inter, ospita il Sassuolo all'Allianz Stadium.

La squadra di Dionisi, dopo qualche difficoltà, è ripartita grazie al successo in rimonta ottenuto contro il Venezia sabato scorso e ha raccolto 11 punti nelle prime 9 giornate.

La Juventus invece ha raggiunto l'Inter quasi allo scadere, grazie alla rete su calcio di rigore di Paulo Dybala, al termine di una gara molto combattuta e deve assolutamente tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno dai primi posti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si giocherà mercoledì 27 ottobre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30.

Il match tra Juventus e Sassuolo verrà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida dell'Allianz Stadium basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il confronto tra Juventus e Sassuolo si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Sassuolo su DAZN sarà di Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

Tutte le emozioni di Juventus-Sassuolo si potranno vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Allianz Stadium.

Allegri con il dubbio Bernardeschi in mediana, dopo l'infortunio alla spalla che ha costretto il giocatore a uscire anzitempo contro l'Inter: al suo posto potrebbe andare Rabiot. In difesa, invece, De Ligt potrebbe sostituire Chiellini, con Cuadrado e De Sciglio a comporre la linea a quattro. In attacco ritorna la coppia composta da Dybala e Morata, con Kulusevski pronto a entrare.

Dionisi deve fare i conti con i problemi fisici accusati da Chiriches e Djuricic, al posto del primo spazio per Ayahan. In dubbio anche Boga. Alle spalle di Scamacca potrebbero giocare Berardi, Raspadori e Traore. Frattesi, in goal contro il Genoa, confermatissimo a centrocampo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.