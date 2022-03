Probabili formazioni Juventus-Salernitana: Dybala al fianco di Vlahovic

Reduce dalla pesantissima sconfitta interna patita contro il Villarreal, che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che c’è una striscia positiva da allungare e soprattutto va tenuta la scia delle primissime in classifica.

La compagine bianconera, nel trentesimo turno di Serie A, ospiterà allo Stadium la Salernitana. Quella che andrà in scena sarà dunque una partita che metterà in palio punti pesanti tanto per le zone alte, quando per quelle basse, visto che la compagine si presenta alla sfida da fanalino di coda del torneo.

Massimiliano Allegri, per l’occasione si affiderà ad un 4-4-2 nel quale ci sarà Perin tra i pali. Davanti a lui la linea difensiva sarà composta da Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini.

Chiavi del centrocampo affidate ad Arthur, con Rabiot che si sistemerà da interno sinistro, mentre a spingere sugli esterni saranno Cuadrado e Bernardeschi. In attacco spazio alla coppia Dybala-Vlahovic.

Davide Nicola sistemerà la Salernitana con un 4-2-3-1 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Sepe sarà completato da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ruggeri.

Lassana Coulibaly e Radovanovic comporranno il duo di mediana, mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Djuric, agiranno Kastanos, Bonazzoli e Verdi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SALERNITANA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.