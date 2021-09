Nella Juventus spazio per Rabiot e Dybala, Chiesa dalla panchina. Milan in emergenza: dopo gli stop di Ibra, Giroud e Calabria, Maignan è in dubbio.

Il Milan ha nove punti, la Juventus appena uno. Il big match del quarto turno di Serie A è un testacoda tra due squadre in lotta per lo Scudetto, ma con un avvio di 2021/2022 ben diverso: rossoneri a punteggio pieno, bianconeri con due sconfitte subite. In Champions League, però, le due squadre hanno avuto un avvio opposto: la Juventus si è infatti rialzata dopo un avvio shock in Serie A, battendo 3-0 il Malmo, il Milan ha subito la prima sconfitta stagionale perdendo 3-2 ad Anfield, contro il Liverpool. Allegri orientato a scegliere Morata e Dybala in avanti, con Chiesa recuperato ma in panchina. Rabiot e Cuadrado esterni di centrocampo, in mezzo Locatelli e Bentancur. Szczesny tra i pali, difeso da Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Fuori Bonucci. Scelti da Goal Probabili formazioni Serie A: 4ª giornata

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN Milan ancora senza Ibrahimovic, sostituito in avanti da Rebic. Alle sue spalle giocano Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, con Kessie e Tonali in mediana. La retroguardia a quattro, composta da Tomori, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. Fuori Florenzi. Il dubbio delle ultime ore riguarda Mike Maignan, alle prese con un problema alla mano rimediato a Liverpool. L'intervento sul rigore sbagliato da Salah e la successiva ribattuta di Diogo Jota hanno provocato un fastidio all'estremo difensore francese, che continua a sentire dolore. Tatarusanu è già allertato, anche se l'ex Lille proverà a stringere i denti. JUVENTUS-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic.