Juventus-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match della 4ª giornata di Serie A, Juventus contro Milan: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo tre giornate, i punti di distanza sono già otto. Certo, il campionato è appena iniziato, ma il match tra Juventus e Milan è veramente già essenziale per il proseguo del torneo, vista l'eventualità di un +11 dei rossoneri o d'altra parte di un recupero degli stessi per i bianconeri.

Segui Juventus-Milan solo su DAZN. Attiva ora

Sconfitto contro il Napoli e l'Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente un punto, all'esordio contro l'Udinese, mentre il Milan ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria. In Champions, invece, le squadre di Allegri e Pioli hanno avuto un avvio ben diverso: 3-0 dei bianconeri contro il Malmo, k.o del Diavolo contro il Liverpool per 3-2.

Terzo incontro del 201 tra Juventus e Milan: una vittoria a testa, con i piemontesi che hanno superato per 3-1 a gennaio, prima del 3-0 del ritorno a maggio. L'ultimo successo del team rossonero in casa bianconera risale al marzo 2011, decise Rino Gattuso.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO JUVENTUS-MILAN

Il big match tra Juventus e Milan si giocherà domenica 19 settembre 2021 alle ore 20:45. Appuntamento allo Juventus Stadium di Torino, pieno per metà e non sold out come di consueto a causa delle disposizioni anti-coronavirus.

Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Juventus-Milan su DAZN sarà di Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Con DAZN sarà possibile assistere a Juventus-Milan in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida del quarto turno, Juventus-Milan, ancheCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Juventus con il consueto 4-3-3 in cui Morata e Cuadrado giocheranno ai lati di Dybala. A centrocampo Bentancur insieme a Locatelli e Rabiot, tra i pali confermato Szczesny. In difesa De Ligt dovrebbe partire in panchina, spazio per Bonucci-Chiellini e il duo Danilo-Alex Sandro sulle fasce di difesa. Chiesa è in dubbio, non al meglio.

Ibrahimovic out, ci sarà Giroud come prima punta, supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Tonali e Kessiè in mezzo, in porta Maignan. Linea a quattro composta da Calabria, Khaer, Tomori e Theo Hernandez. Rebic, Romagnoli e Florenzi in panchina.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.