Formazioni Juventus-Inter: in palio la finale, c'è Bernardeschi

Nell'Inter tornano titolari Hakimi, Lukaku ed Eriksen, la Juventus perde Arthur. La vincente afferonterà una tra Napoli e Atalanta.

La Juventus ha conquistato la semifinale d'andata, ora fine dei giochi. Bianconeri e Inter si giocano la finale di Coppa Italia, con i nerazzurri chiamati all'impresa allo Stadium in seguito al 2-1 dell'andata: in palio la possibilità di giocarsi il trofeo contro una tra Napoli e Atalanta, che mercoledì si affronteranno nell'altra semifinale.

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime nove sfide contro l'Inter in tutte le competizioni (6V, 2N), sconfitta tuttavia arrivata lo scorso mese (0-2 in Serie A).

L'ultimo successo dell'Inter in casa della Juventus risale al novembre 2012 in campionato (3-1 con doppietta di Milito e goal di Palacio): da allora sei successi bianconeri e due pareggi allo Stadium.

Rispetto alla gara d'andata, Pirlo non potrà contare su Arthur, fermato dalla febbre, mentre dovrebbe recuperare Morata almeno per la panchina, anch'esso colpito dall'influenza ma più lieve. In attacco dunque insieme a Cristiano Ronaldo giocherà Kulusevski.

Per il resto conferma per Buffon in Coppa Italia, che sarà difeso da Danilo, Demiral, De Ligt e Alex Sandro nella retroguardia bianconera. A centrocampo Cuadrado sale come esterno con Bernardeschi a sinistra, mediana composta da Rabiot e Bentancur.

Dall'altra parte Conte può contare nuovamente su Hakimi e Lukaku, entrambi squalificati nello scorso Derby d'Italia: l'attaccante belga sarà il perno d'attacco nel 3-5-2 nerazzurro, con Lautaro Martinez al suo fianco. Non ci sarà Sanchez, squalificato.

Alla pari del collega cileno, anche il connazionale Vidal è squalificato e potrà tornare solo per l'eventuale finalissima. Al suo posto Eriksen è in vantaggio su Gagliardini, per giocare con Brozovic e Barella, sulla fascia sinistra agirà Darmian. Davanti ad Handanovic il trio Skriniar, De Vrij e Bastoni.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.