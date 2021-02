Juve, rischio doppio forfait per l'Inter: Arthur out, Morata in forte dubbio

Arthur e Morata non si sono allenati a causa di un'indisposizione, la loro presenza per la semifinale contro l'Inter è a rischio.

Due possibili assenze per Pirlo, che nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l 'Inter rischia di dover rinunciare sia a Morata che ad Arthur.

Entrambi i giocatori sono alle prese con una fastidiosa influenza intestinale che non ha comunque nulla a che fare con il Covid-19. In particolare il brasiliano sembra difficilmente recuperabile.

⚪️ Demiral-De Ligt

⚫️ Morata prova a recuperare per la panchina

⚪️ Arthur out

⚫️ Dybala mette nel mirino la convocazione tra Napoli e Oporto



#️⃣ #JuveInter

📱 @GoalItalia

🏆🇮🇹 — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 8, 2021

Discorso diverso per Morata. La sua convocazione per Juventus-Inter non è ancora del tutto da escludere, ma difficilmente scenderà in campo dal 1' martedì sera. Spazio al massimo in panchina. Sia lo spagnolo che Arthur fanno parte del lungo elenco di diffidati bianconeri che rischiano di saltare la finale.

Pirlo dovrebbe confermare Rabiot a centrocampo, col rientro di Bentancur che ha scontato il turno di squalifica in campionato. In attacco invece, accanto a Cristiano Ronaldo, si rivedrà Kulusevski, come ha già dichiarato lo stesso Pirlo.

In difesa spazio a Demiral con De Ligt. Resta infine da capire la situazione di Dybala, che è rientrato in gruppo. Punta alla convocazione per le prossime sfide, tra Napoli e Oporto.