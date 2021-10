Probabili formazioni Juventus-Chelsea Women: Girelli guida l'attacco bianconero

La Juventus Women cerca la seconda vittoria nel girone della UEFA Women'S Champions League: sulla strada delle bianconere c'è il Chelsea.

Tornano le notti di Champions League per la Juventus Women di mister Joe Montemurro, con l'obiettivo di dare seguito ad un ruolino stagionale fatto di sole vittorie: sulla strada delle bianconere c'è il Chelsea campione d'Inghilterra in carica.

Una riedizione del recente scontro andato in scena tra i colleghi uomini, terminato sul punteggio di 1-0 determinato dalla rete di Chiesa: le campionesse d'Italia arrivano a questo appuntamento da capoliste del raggruppamento, in virtù del netto 3-0 rifilato alle svizzere del Servette alla prima giornata; per il Chelsea uno spettacolare 3-3 in rimonta contro il Wolfsburg, raggiunto in pieno recupero dall'acuto di Harder.

Tridente offensivo 'pesante' per Montemurro, guidato da Girelli al centro: sugli esterni spazio a Bonansea (qui la sua intervista a DAZN) e Hurtig. Zamanian in cabina di regia a centrocampo, Rosucci e Caruso ad agire da mezzali. Difesa composta da Lundorf e Boattin sulle fasce, con Gama e Salvai al centro. Tra i pali Peyraud-Magnin.

Nel Chelsea occhio alla punta centrale Kerr, coadiuvata da England e Harder. Cuthbert e Reiten a correre sulle fasce, Ji e Leupolz in mezzo. Retroguardia a tre con Bright, Carter ed Eriksson a protezione della porta di Berger.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

CHELSEA WOMEN (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ji, Leupolz, Reiten; England, Kerr, Harder. All. Hayes.